Desde el 23 de febrero habrá cortes y desvíos en Núñez y Saavedra por avances en las obras del Plan Hidráulico
Las calles con cortes serán las siguientes:
- Av. Crisólogo Larralde entre Conde y Moldes.
- Av. Crisólogo Larralde entre Amenábar y Cuba.
- Freire, Conesa y Vidal entre Jaramillo y Núñez.
- Ciudad de la Paz entre Av. García del Río y Núñez.
- Av. Comodoro Rivadavia entre Av. Cabildo y Cuba.
Las líneas 130, 29 y 19 de colectivos se desviarán por Conde, Manzanares, Av. García del Río y Arcos, para retomar por Crisólogo Larralde.
Las obras de los ramales secundarios en la cuenca del Arroyo Medrano, se realizan para que los barrios de Núñez, Saavedra y Belgrano estén mejor preparados ante lluvias intensas. El Plan Hidráulico de la Ciudad busca reducir significativamente el riesgo de inundaciones y que el agua drene más rápido. Con 2.9 km de extensión, estas obras van a beneficiar a más de 50.000 vecinos.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Desvíos en Núñez y Saavedra”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.