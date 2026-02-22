Desde el 23 de febrero habrá cortes y desvíos en Núñez y Saavedra por avances en las obras del Plan Hidráulico

Las calles con cortes serán las siguientes:

Av. Crisólogo Larralde entre Conde y Moldes.

Av. Crisólogo Larralde entre Amenábar y Cuba.

Freire, Conesa y Vidal entre Jaramillo y Núñez.

Ciudad de la Paz entre Av. García del Río y Núñez.

Av. Comodoro Rivadavia entre Av. Cabildo y Cuba.

Las líneas 130, 29 y 19 de colectivos se desviarán por Conde, Manzanares, Av. García del Río y Arcos, para retomar por Crisólogo Larralde.

Las obras de los ramales secundarios en la cuenca del Arroyo Medrano, se realizan para que los barrios de Núñez, Saavedra y Belgrano estén mejor preparados ante lluvias intensas. El Plan Hidráulico de la Ciudad busca reducir significativamente el riesgo de inundaciones y que el agua drene más rápido. Con 2.9 km de extensión, estas obras van a beneficiar a más de 50.000 vecinos.

