Desvíos en Núñez y Saavedra

Feb 22, 2026 #Colectivos, #Núñez, #Obras hidraúlicas, #Saavedra, #Tránsito
Desde el 23 de febrero habrá cortes y desvíos en Núñez y Saavedra por avances en las obras del Plan Hidráulico

Las calles con cortes serán las siguientes:

  • Av. Crisólogo Larralde entre Conde y Moldes.
  • Av. Crisólogo Larralde entre Amenábar y Cuba.
  • Freire, Conesa y Vidal entre Jaramillo y Núñez.
  • Ciudad de la Paz entre Av. García del Río y Núñez.
  • Av. Comodoro Rivadavia entre Av. Cabildo y Cuba.

Las líneas 130, 29 y 19 de colectivos se desviarán por Conde, Manzanares, Av. García del Río y Arcos, para retomar por Crisólogo Larralde.

Las obras de los ramales secundarios en la cuenca del Arroyo Medrano, se realizan para que los barrios de Núñez, Saavedra y Belgrano estén mejor preparados ante lluvias intensas. El Plan Hidráulico de la Ciudad busca reducir significativamente el riesgo de inundaciones y que el agua drene más rápido. Con 2.9 km de extensión, estas obras van a beneficiar a más de 50.000 vecinos.

