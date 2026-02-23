El pasado martes 27 de enero de 2026, comenzó la construcción del Anillo Peatonal Pampa. Esta obra busca eliminar barreras urbanas y generar un nuevo punto de encuentro frente al Río de la Plata. Se realizará una intervención integral, combinando soluciones viales con movilidad sustentable. Habrá un paso vehicular de doble mano, con un total de cuatro carriles, que cruzará por debajo de la Autopista Illia y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte.
El Paso Bajo Nivel estará acompañado por un puente circular que tendrá una estructura innovadora en forma de anillo. Será un diseño icónico que se convertirá en un nuevo símbolo arquitectónico de la ciudad, visible tanto desde el aire como desde los parques circundantes.
El objetivo principal es superar la fragmentación que generan la autopista y las vías del tren, facilitando una conexión directa y segura entre el área urbana y la zona costera. La ubicación es estratégica, ya que se encuentra rodeada de puntos con gran afluencia como el Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación, el Estadio Monumental y el nuevo Parque Costero.
El “Anillo de Pampa” traerá las siguientes mejoras para los que transitan la zona:
- Ahorro de tiempo: Permitirá reducir a la mitad los tiempos de viaje actuales.
- Nuevo atractivo turístico: El anillo contará con un mirador panorámico elevado.
- Seguridad vial: Al separar el flujo de vehículos del de peatones y ciclistas, se minimizarán los siniestros en la zona.
- Integración con el río: el proyecto busca que la obra sea un espacio “disfrutable y vivible”, invitando a vecinos y turistas a acercarse a la costa porteña de una manera renovada.
Recomendaciones para los lectores de la nota: "Comenzó la construcción del Anillo Peatonal Pampa"
