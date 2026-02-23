El Médico Fernando Martín Carballo (M.N. 128.901) es especialista en Clínica Médica y Geriatría.

Atiende: Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores.

Ofrece asesoramiento a familiares de Adultos Mayores.

Consultorio, Videoconsulta, Consulta a Domicilio.

Para más información pueden visitar su Instagram: @fmc.medico o enviar un Email a: ferdoc27@gmail.com o mandar un mensaje por WhatsApp al: 11 6540 7604.

