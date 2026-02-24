Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Arquitectos Arquitectura Clasificados Construcción Construcciones Hogar Profesionales Servicios

Arquitectura y Reformas

Feb 24, 2026 #Arquitectos, #Arquitectura, #Construcciones, #Hogar, #Mantenimiento General, #Presupuesto, #Presupuesto inmediato, #Reformas, #Servicios
Arquitectura y Reformas

J2 ARQ: Arquitectura y Reformas.

Diseñamos y dirigimos reformas integrales de viviendas.

Proyecto. Dirección de obra. Ejecución.

Casas. Departamentos. PH.

Buenos Aires y alrededores.

Para más información se pueden comunicar por WhatsApp: 11-5466-2517.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Arquitectura y Reformas”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y también de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón): Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: También podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Además se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Especialista en Clínica Médica y Geriatría

Insumos para Aire Acondicionado

Administración de Consorcios Yeannes

Te has perdido

Inseguridad Policiales Seguridad Vecinos

Reuniones con vecinos sobre seguridad

24 febrero, 2026 admin
Arquitectos Arquitectura Clasificados Construcción Construcciones Hogar Profesionales Servicios

Arquitectura y Reformas

24 febrero, 2026 admin
Archivo Bajo Belgrano Tránsito

Comenzó la construcción del Anillo Peatonal Pampa

23 febrero, 2026 admin
Clasificados Médico Profesionales Salud Tercera Edad

Especialista en Clínica Médica y Geriatría

23 febrero, 2026 admin