El próximo jueves 26 de febrero de 2026, por la tarde, se realizarán reuniones con vecinos sobre seguridad en las diferentes comunas porteñas. En la Comuna 12, integrada por Villa Urquiza, Saavedra, Coghlan y Villa Pueyrredón, el encuentro será en el Club Río de la Plata (Iberá 5257). En la Comuna 13, integrada por los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, el encuentro se realizará en la Sede Comunal 13 (Av. Cabildo 3067). Para participar, hay que inscribirse haciendo un clic aquí.

De la reunión a realizarse en la Comuna 13, participará Horacio Giménez (ministro de Seguridad Porteño). El ministro contará lo que el Gobierno está haciendo para que la ciudad sea cada vez más segura. También escuchará las inquietudes y propuestas de los vecinos.

Sobre el Ministro de Seguridad

Horacio Alberto Giménez, formado en la Escuela de Cadetes Ramón L. Falcón, cuenta con una extensa trayectoria en la gestión y dirección de políticas de seguridad. En la PFA, con el rango de Comisario General, se desempeñó como Superintendente de Interior y Delitos Federales Complejos, Director General de Seguridad Interior y Jefe de Departamento de Seguridad de Organismos Nacionales. Luego, como Jefe de Policía Metropolitana (2011 – 2016). Cumplió funciones como Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales del Ministerio de Seguridad de la CABA. Desde marzo de 2025 se desempeña como Ministro de Seguridad de la Ciudad.

