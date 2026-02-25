Mientras algunos automovilistas se quejan por la falta de lugares para estacionar, las grúas están removiendo autos en Belgrano. Por eso es muy importante respetar las normas de estacionamiento para no llevarse una sorpresa.

Nos mandaron la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: “En José Hernández esquina Moldes, la grúa se llevó este vehículo. Dejaron pegado en el cordón de la vereda el detalle de dónde debe ir a buscarlo”.

Algunos vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:

“Que vayan las grúas a Moldes al 1200 y se hacen un festín con los autos mal estacionados”.

“Cuándo hay partidos en River, las grúas no aparecen por ningún lado”.

“El problema es que no hay lugar para estacionar, ni cocheras disponibles, por eso dejan los autos en cualquier lado”.

“Tienen que retirar esas tarimas instaladas por los locales gastronómicos sobre las calzadas. Quedan horribles, juntan mugre, y restan espacios de estacionamiento. La calzada, propiedad de todos, es para circular y no para lucrar”.

“Si no tenes cochera, no podés tener auto. Se puede estar un largo rato dando vueltas buscando lugar”.

