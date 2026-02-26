Mi Belgrano

Pintor de interiores y exteriores

Pintor de interiores y exteriores

Diego Romero es pintor de interiores y exteriores.

Pintura satinada. Terrazas (impermeabilizazión)

Balcones. Fachadas y frentes. Presupuesto sin cargo.

Cel: 11-6424-0567.

Email: diegodelfi04@gmail.com

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

