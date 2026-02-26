Este miércoles 25 de febrero de 2026, en una obra en construcción ubicada en Amenábar y Palpa un operario sufrió quemaduras. El trabajador estaba realizando tareas en una toma domiciliaria. Asistieron al hombre en el lugar y luego una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Pirovano por una quemadura en su mano derecha por electrocución. Los Bomberos de la Ciudad realizaron una inspección. A su vez se pudo ver presencia policial en la zona.

En varias oportunidades publicamos notas sobre accidentes sucedidos en obras en construcción:

