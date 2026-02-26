Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Bomberos Construcción Construcciones Obras

Un operario sufrió quemaduras

Feb 26, 2026 #Accidentado, #Bomberos, #Construcción, #Obra en construcción
Un operario sufrió quemaduras

Este miércoles 25 de febrero de 2026, en una obra en construcción ubicada en Amenábar y Palpa un operario sufrió quemaduras. El trabajador estaba realizando tareas en una toma domiciliaria. Asistieron al hombre en el lugar y luego una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Pirovano por una quemadura en su mano derecha por electrocución. Los Bomberos de la Ciudad realizaron una inspección. A su vez se pudo ver presencia policial en la zona.

En varias oportunidades publicamos notas sobre accidentes sucedidos en obras en construcción:

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Un operario sufrió quemaduras”

  • Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Las grúas están removiendo autos en Belgrano

Arquitectura y Reformas

Comenzó la construcción del Anillo Peatonal Pampa

Te has perdido

Archivo Bomberos Construcción Construcciones Obras

Un operario sufrió quemaduras

26 febrero, 2026 admin
Clasificados Consorcios Hogar Pintor Servicios

Pintor de interiores y exteriores

26 febrero, 2026 admin
Archivo Estacionamiento Tránsito

Las grúas están removiendo autos en Belgrano

25 febrero, 2026 admin
Inseguridad Policiales Seguridad Vecinos

Reuniones con vecinos sobre seguridad

24 febrero, 2026 admin