Este miércoles 25 de febrero de 2026, en una obra en construcción ubicada en Amenábar y Palpa un operario sufrió quemaduras. El trabajador estaba realizando tareas en una toma domiciliaria. Asistieron al hombre en el lugar y luego una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Pirovano por una quemadura en su mano derecha por electrocución. Los Bomberos de la Ciudad realizaron una inspección. A su vez se pudo ver presencia policial en la zona.
En varias oportunidades publicamos notas sobre accidentes sucedidos en obras en construcción:
- Martes 14 de mayo de 2025: Operario accidentado en una obra de Núñez.
- Miércoles 13 de noviembre de 2024: Un pintor cayó desde un quinto piso en el barrio de Núñez.
- Viernes 29 de abril de 2022: Un obrero cayó del octavo piso de un edificio.
- Martes 12 de abril de 2022: Un operario cayó 5 pisos por el hueco donde se desliza el ascensor.
