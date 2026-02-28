El viernes 27 de febrero de 2026 se produjo un incendio en Villa Pueyrredón. Poco después del mediodía, vecinos de Núñez nos mandaron fotos advirtiendo que se veía una gran humareda proveniente de la zona oeste pero no distinguían de dónde era.

El siniestro ocurrió en un depósito de elementos de bazar ubicado en Artigas al 4700 (entre Av. Mosconi y Carlos A. López). Bomberos de la Ciudad arribo a las 13:30 horas. El fuego se encontraba generalizado, por lo que se procedió a la autoevacuación del lugar, corte de arterias y perímetro de seguridad de forma preventiva. El foco fue controlado por los bomberos mientras que el SAME asistió a cuatro personas y seis bomberos por inhalación de monóxido de carbono. También se registraron daños materiales en una vivienda lindera ubicada en Mosconi al 2500.

