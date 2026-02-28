Vuelve el cine al barrio con el ciclo: “Estados Unidos bajo la mirada de Hollywood”. Este domingo 01 de marzo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Viñas de ira en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1940, dirigida por John Ford y basada en la novela homónima de John Steinbeck. Sinopsis: Tom Joad (Henry Fonda) regresa a su hogar tras cumplir condena en prisión, pero la ilusión de volver a ver a los suyos se transforma en frustración al ver cómo los expulsan de sus tierras. Para escapar al hambre y a la pobreza, la familia no tiene más remedio que emprender un larguísimo viaje lleno de penalidades con la esperanza de encontrar una oportunidad en California, la tierra prometida.
La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.
Sobre el ciclo de cine
En distintos momentos a lo largo del tiempo, la industria del cine norteamericano puso el ojo, a veces más profundamente y a veces no tanto, sobre la propia historia de los Estados Unidos. Las películas que integran este ciclo que se realizará durante el mes de marzo, abordan temas tan distintos como los conflictos sindicales, la desigualdad social, la corrupción, etc. Así, pretendieron reflejar, más o menos autocríticamente según los casos, el modo de vida estadounidense. Como siempre, el juicio final sobre estos hechos, estuvo en manos del público.
