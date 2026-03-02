El mes comenzó con un domingo de acción para los Bomberos de la Ciudad. El 01 de marzo de 2026 tuvieron que intervenir en dos hechos.

Durante la mañana, estaba saliendo humo desde el interior del local ubicado en Amenábar y

La Pampa, cuyo acceso estaba cerrado. Los bomberos llegaron al lugar y constataron que el foco se desarrolló en un ambiente de aproximadamente 10 x 8 metros y 2,50 metros de altura, con fuego que afectaba una heladera. El personal interviniente atacó el foco y el proceso quedó dominado.

Por la tarde se produjo un incendio en un edificio ubicado en Roosevelt y Montañeses (barrio de

Belgrano). El fuego se desarrolló sobre una unidad de aire acondicionado en el 8° piso. Los bomberos pudieron controlar el proceso y luego realizaron una inspección. No hubo víctimas.

