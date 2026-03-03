La Ciudad de Buenos Aires inauguró un nuevo Centro Médico Ambulatorio de Referencia (CEMAR 3) en la Comuna 12. La obra comprendió la construcción de un edificio nuevo ubicado en Galván 3463, desarrollado en dos niveles. Además del CEMAR, allí funcionan una Posta SAME y un Centro de Día en planta baja. La inversión total fue de $3.495.930.248,69. Beneficiará a una población estimada de 195.634 personas, fortaleciendo especialmente el acceso a la atención especializada en las Comunas 12 y 13. Este nuevo Centro Médico Ambulatorio de Referencia, amplía la capacidad resolutiva de la red pública y mejora el acceso a turnos para especialidades y estudios de diagnóstico para más de 195.000 vecinos.

Novedades

El nuevo centro fue concebido para brindar atención ambulatoria especializada. También para resolver una gran parte de las consultas y estudios sin necesidad de derivación hospitalaria. De este modo fortalece la continuidad del cuidado a través del médico de cabecera y del CeSAC de referencia. En este sentido, su funcionamiento permite incrementar la oferta de turnos, optimizar el uso de los recursos y mejorar la experiencia de atención de los usuarios.

En la planta baja se ubican el hall de acceso para recepción y acreditación, las salas de espera, una farmacia, un salón de usos múltiples y el área de diagnóstico por imágenes, que incluye salas de ecografía, eco doppler y holter, mamografía, radiología convencional y equipo panorámico odontológico, junto con vestuarios y sala de informes. También se encuentran los consultorios de tocoginecología, el área de enfermería con boxes de extracción y los espacios destinados al Centro de Día y la Posta SAME.

En la planta alta hay 20 consultorios médicos para atención especializada, una sala de espera y el área de conducción profesional, que incluye jefatura, estar médico y oficinas administrativas, además de sectores de apoyo como vestuarios, sanitarios, depósito y esterilización.

El centro cuenta con equipamiento de diagnóstico por imágenes de mediana complejidad (ecógrafos, mamógrafo y equipos de rayos X). Esto permite descentralizar estudios que antes requerían derivación a hospitales y acortar significativamente los tiempos de espera.

El CEMAR 3 brinda prestaciones especializadas en áreas como cardiología, dermatología, endocrinología, psiquiatría, neumonología, otorrinolaringología, infectología y neurología, incorporando además prácticas diagnósticas como ecocardiogramas, espirometrías, holter, presurometría y audiometrías. A su vez, se integran servicios interdisciplinarios que incluyen fonoaudiología, psicología clínica, terapia ocupacional, enfermería, farmacia y laboratorio, lo que permite abordar de manera integral las necesidades de salud de la población.

