El Ministerio de Salud Porteño puso en marcha un plan de obras para mejorar las condiciones edilicias del IREP (Instituto de Rehabilitación Psicofísica) que está ubicado en Echeverría 955 (Bajo Belgrano). Esta obra permitirá optimizar los circuitos de trabajo, mejorar la seguridad de las instalaciones y fortalecer la calidad de atención. Además, la reorganización de los espacios contribuirá a una mejor experiencia tanto para los equipos de salud como para las personas que realizan su proceso de rehabilitación en el instituto.

El proyecto contempla la readecuación estructural y funcional del edificio Anexo, con el objetivo de resolver problemas estructurales existentes y adecuar los espacios a las necesidades actuales de atención y gestión. Entre los principales trabajos se incluye la demolición del segundo piso del edificio y la construcción de una nueva azotea, junto con la remodelación completa del primer nivel. Esta intervención permitirá relocalizar y centralizar áreas fundamentales como la Dirección, los sectores administrativos y la Farmacia Hospitalaria.

Como parte de la intervención, también se llevarán adelante tareas de refuerzo estructural y mejoras en sectores comunes, incluyendo el comedor y la cocina, así como la reparación de las cubiertas de la capilla y el museo.

La nueva organización de los espacios

Sector Dirección: Oficinas de dirección y subdirección, secretaría con puestos de atención al público, sala de reuniones y áreas de apoyo al departamento médico.

Sector Administrativo: Áreas de atención a pacientes y personal, facturación, compras, tesorería, contabilidad, patrimonio y suministros, con espacios de trabajo adecuados para cada función.

Farmacia Hospitalaria: Áreas de recepción, almacenamiento y despacho de medicamentos para pacientes ambulatorios e internados, laboratorio de preparados, sector de unidosis y espacios de apoyo para el personal.

Áreas complementarias: Aula, salas de reunión para equipos médicos y sector de museo.

