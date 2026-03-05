El pasado lunes 9 de febrero de 2026 en el Domo del Parque de la Innovación, frente al Estadio Monumental, se realizó una reunión vecinal sobre el Impacto de Eventos Masivos en la zona. Resumimos a continuación lo que nos contó Luis, un vecino de Núñez, sobre lo sucedido en aquella reunión.

El encuentro contó con la presencia de funcionarios del Gobierno de la Ciudad en el rol de moderadores. Gracias a su intervención, se garantizó un marco de orden que permitió escuchar todas las voces y registrar la diversidad de reclamos.

No obstante, se observó con preocupación la actitud de algunos asistentes que intentaron monopolizar el diálogo, priorizando sus problemáticas individuales e interrumpiendo el uso del micrófono de otros vecinos. Resulta fundamental señalar que, para que estos espacios de participación ciudadana sean constructivos, debe primar el respeto mutuo y la pluralidad de opiniones, evitando actitudes que solo reflejan una preocupante falta de convivencia social.

Ejes Problemáticos Identificados

Contaminación Acústica y Seguridad en el Estadio

Vibraciones: Se reiteró el malestar por las vibraciones estructurales percibidas en las

viviendas durante la realización de recitales.

viviendas durante la realización de recitales. Pirotecnia: Persistencia de detonaciones durante los partidos de River Plate, a pesar de las normativas de prohibición vigentes.

Logística, Movilidad y Vallados

Gestión de Cortes: Excesiva cantidad de días con restricciones vehiculares. Se denunció que los vallados no se remueven con celeridad una vez finalizados los eventos.

Propuestas de Acceso: Se sugirió evaluar la habilitación de accesos por las arterias Monroe y Udaondo para mitigar la congestión.

Avenida Del Libertador: El flujo vehicular se ve seriamente afectado por el diseño actual de la ciclovía y la falta de coordinación en días de eventos.

Deserción de Agentes: Se observó que el personal de Tránsito se retira de sus puestos antes de finalizar el primer tiempo, dejando la zona sin ordenamiento en el momento de mayor flujo de salida.

Higiene Urbana y Espacio Público

Déficit de Sanitarios: Ante la falta de baños químicos en calles laterales, las fachadas de las casas y garajes son utilizados como “baños a cielo abierto”. Es urgente la instalación de infraestructura sanitaria temporal.

Uso Indebido de la Vía Pública: Estacionamiento sistemático sobre veredas, bocacalles y rampas de garajes sin presencia de control ni grúas de acarreo.

Control de Actividades Ilegales

Trapitos: Actividad sin control tanto en el entorno de River como en las inmediaciones del Club Obras Sanitarias.

Consumo de Alcohol: Venta de bebidas

alcohólicas sobre la Av. Del Libertador y presencia de grupos consumiendo.

Conclusión y Solicitudes

El vecindario reconoce el valor de la mediación de los funcionarios para canalizar las inquietudes, pero exige soluciones concretas. El barrio se percibe como una “zona liberada” una vez iniciados los eventos. Se solicita una respuesta integral que incluya:

1) Mayor presencia de fiscalización hasta la desconcentración total.

2) Reingeniería del plan de vallados.

3) Instalación obligatoria de baños químicos en el perímetro afectado.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Impacto de Eventos Masivos”