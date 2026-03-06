En el día de ayer, jueves 05 de marzo de 2026, desalojaron las canchitas de Villa Urquiza. El decreto N.º 92/26 tramitó la desocupación administrativa del inmueble ubicado en Roosevelt 5202/5110, a pasos de Av. Triunvirato. De acuerdo a lo informado por la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el inmueble en cuestión pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encontraba ocupado irregularmente por canchas de fútbol. Los ocupantes del espacio denominado “Urquiza fútbol” fueron oportunamente notificados de la Disposición 107-DGADB/23, por la cual se intimó a restituir el inmueble de forma inmediata, bajo apercibimiento de proceder a la desocupación administrativa. Sin perjuicio de ello, continuaron en la ocupación ilegítima del mismo.

Dado que los ocupantes del inmueble no contaban con permiso o título que habilite el uso del sector que ocupaban, el caso encuadró, desde el punto de vista jurídico, en una típica ocupación ilegítima del dominio público de la Ciudad.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos decretó la desocupación administrativa inmediata de las personas, ocupantes, subocupantes, instalaciones y bienes que se encontraban en el inmueble.

La Dirección General Administración de Bienes dependiente de la Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles del Ministerio de Hacienda y Finanzas, adoptará las medidas con la colaboración de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y de la Dirección General Logística, para que propendan al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del lugar, con el fin de evitar su posible intrusión.

Los usuarios

Algunos usuarios del complejo habían abonado una reserva o un abono por las canchas que ya no podrán utilizar. Consultados por WhatsApp, los responsables de “Urquiza Fútbol” respondieron: “Por el momento las instalaciones se encuentran cerradas, cualquier novedad lo estaremos comunicando por este medio. Por el tema señas y abonos se les va a estar informando en los próximos días, gracias y perdón por la situación”.

