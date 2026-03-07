Volvió el cine al barrio con el ciclo: “Estados Unidos bajo la mirada de Hollywood”. Este domingo 08 de marzo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Nido de ratas en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1954, dirigida por Elia Kazan. Ganadora de ochos Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Director (Elia Kazan) y Mejor Actor Principal (Marlon Brando) y Mejor Actriz de Reparto (Eva Marie Saint).
Sinopsis: Johnny Friendly (Lee J. Cobb), el jefe del sindicato portuario, utiliza métodos mafiosos para controlar a los estibadores de los muelles neoyorquinos. Terry Malloy (Marlon Brando), un boxeador fracasado que trabaja para él, se ha visto involuntariamente implicado en uno de sus crímenes. Cuando Malloy conoce a Edie Doyle (Eva Marie Saint), la hermana de la víctima, se produce en él una profunda transformación que lo lleva a arrepentirse de su vida pasada y buscar su redención personal con ayuda del padre Barrie (Karl Malden).
La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.
Sobre el ciclo de cine
En distintos momentos a lo largo del tiempo, la industria del cine norteamericano puso el ojo, a veces más profundamente y a veces no tanto, sobre la propia historia de los Estados Unidos. Las películas que integran este ciclo que se realizará durante el mes de marzo, abordan temas tan distintos como los conflictos sindicales, la desigualdad social, la corrupción, etc. Así, pretendieron reflejar, más o menos autocríticamente según los casos, el modo de vida estadounidense. Como siempre, el juicio final sobre estos hechos, estuvo en manos del público.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Nido de ratas en el Museo Sarmiento”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.