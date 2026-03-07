Volvió el cine al barrio con el ciclo: “Estados Unidos bajo la mirada de Hollywood”. Este domingo 08 de marzo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Nido de ratas en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1954, dirigida por Elia Kazan. Ganadora de ochos Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Director (Elia Kazan) y Mejor Actor Principal (Marlon Brando) y Mejor Actriz de Reparto (Eva Marie Saint).

Sinopsis: Johnny Friendly (Lee J. Cobb), el jefe del sindicato portuario, utiliza métodos mafiosos para controlar a los estibadores de los muelles neoyorquinos. Terry Malloy (Marlon Brando), un boxeador fracasado que trabaja para él, se ha visto involuntariamente implicado en uno de sus crímenes. Cuando Malloy conoce a Edie Doyle (Eva Marie Saint), la hermana de la víctima, se produce en él una profunda transformación que lo lleva a arrepentirse de su vida pasada y buscar su redención personal con ayuda del padre Barrie (Karl Malden).

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

En distintos momentos a lo largo del tiempo, la industria del cine norteamericano puso el ojo, a veces más profundamente y a veces no tanto, sobre la propia historia de los Estados Unidos. Las películas que integran este ciclo que se realizará durante el mes de marzo, abordan temas tan distintos como los conflictos sindicales, la desigualdad social, la corrupción, etc. Así, pretendieron reflejar, más o menos autocríticamente según los casos, el modo de vida estadounidense. Como siempre, el juicio final sobre estos hechos, estuvo en manos del público.

