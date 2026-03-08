La Escuela de Educación Técnica Número 21 del D.E.10 – ¨FRAGATA ESCUELA LIBERTAD¨, ubicada en Núñez 3638, tiene abierta la inscripción al turno nocturno para todos los postulantes desde los 15 años. Allí los alumnos pueden acceder a las siguientes actividades desde el primer año: Taller de Autocad y Diseño 3D, Becas Ciudad, Robóticas y Automatización, Pasantías con salida laboral, Salidas didácticas y Programación Web Full Stack. Se puede ver el plan de estudios completos en el sitio web (www.et21.com.ar). Está abierta la inscripción, para más información pueden seguir el Instagram de la escuela (@escuelatecnica21). También pueden comunicarse telefónicamente al 4543-7363 o al 4546-7868.

Reseña histórica

La Escuela de Educación Técnica Número 21 (D.E.10) ¨FRAGATA ESCUELA LIBERTAD¨ dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires cumplió el 12 de abril del año 2025 sus 80 años, ya que su creación data de esa fecha de 1945.

En el año 1966 se crea el “Curso de Constructores” (especialidad “Construcción de Edificios”). Al año siguiente, 1967, se incorpora el “Ciclo Superior de Construcciones”, del que egresan sus egresados con el título de “Maestro Mayor de Obras”. Este plan reemplaza al anterior del Ciclo Básico y Técnico.

Desde su creación, la escuela funcionó en turno nocturno como consecuencia de no tener edificio propio. A partir del año 1991 y por haber recibido el edificio de la calle Núñez 3638, logró la autorización para crear el “Ciclo Básico Diurno” (Turnos Mañana y Tarde), continuando en el Turno Noche con los “Ciclos Básicos Nocturnos”.

El año 1994, encuentra a la escuela en plena expansión y como consecuencia de ello se gestiona la creación de una nueva especialidad: “Ciclo de Técnico en Computación” que se dicta actualmente en los turnos Mañana y Noche, ampliando así la gama de especialidades que brinda el establecimiento a la comunidad.

A través de su historia, han transitado por la escuela más de 15.000 alumnos. Ello da una idea del aporte efectuado a la educación, en su larga y fructífera existencia. Hoy, la escuela cuenta con tres turnos: Mañana, Tarde y Noche, donde se forman jóvenes y adultos en las especialidades de COMPUTACIÓN y CONSTRUCCIONES. Como casa de estudios tiene las puertas abiertas para mostrar a la comunidad su quehacer cotidiano y los invita a formar parte de sus alumnos que cada año egresan con su título y con muchas esperanzas de ser parte de una sociedad que ayude al desarrollo del país.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Abierta la Inscripción”