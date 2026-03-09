Este lunes 09 de marzo de 2026, en horas de la tarde, se produjo un derrumbe en una obra de Belgrano. Los Bomberos de la Ciudad se trasladaron hasta una obra en proceso de demolición ubicada en Avenida Del Libertador a pasos de Juramento por la caída de una mampostería. Todo ocurrió luego de que cayera un andamio sobre el que obreros realizaban la demolición de unas vigas a tres metros de altura y arrastrara a su paso andamios y escombros de la fachada. Una ambulancia del SAME trasladó al Hospital Pirovano a un operario que tenía politraumatismos.

