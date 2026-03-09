Aunque la reanudación completa del servicio de la Línea Mitre estaba prevista para ayer, los trenes continúan con el funcionamiento limitado. Los trenes no salen ni llegan a Retiro. Los del ramal Tigre circulan con recorrido limitado entre Belgrano C y Tigre. Por su parte los trenes de los ramales José León Suarez y Bartolomé Mitre circulan con recorrido limitado entre Belgrano R y José León Suárez/Bartolomé Mitre. Esto se debe a las obras de modernización del ingreso de trenes a Retiro y la renovación de vías del ramal Tigre. Se estima que una vez finalizada la intervención, la duración del viaje entre Retiro y la terminal de Tigre podría reducirse en 10 minutos para mitad de año, y en 17 minutos para fines de 2026.

El restablecimiento total de los tres ramales que está restringido desde el 10 de enero, no tiene una fecha definida. Trenes Argentinos fijó una nueva estimación de 15 días adicionales de pruebas operativas. Desde la empresa remarcaron que la prioridad es garantizar las condiciones óptimas de seguridad operacional antes de restablecer los trayectos completos.

