Este miércoles 11 de marzo de 2026 arrancan las obras del Anillo La Pampa. Será un nuevo Paso Bajo Nivel para autos y peatones que va a conectar mejor los barrios de Palermo y Belgrano con la costanera de la ciudad. Durante los trabajos, habrá un corte total en La Pampa entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Lugones, y las líneas de colectivo 28 y 130 tendrán desvíos en sus recorridos.

Sobre el Proyecto

Se realizará una intervención integral de más de 10.000 m² buscando superar las barreras urbanas de la Autopista Illia y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte. La obra principal consiste un Paso Bajo Nivel vehicular de doble mano con cuatro carriles en total, que conectará directamente el área de la Avenida Figueroa Alcorta con la Costanera Rafael Obligado.

Lo que hace a este proyecto realmente único es su puente peatonal y ciclovía en forma de anillo, una estructura de 140 metros de diámetro que funcionará como un mirador panorámico para disfrutar de los despegues y aterrizajes del Aeroparque Jorge Newbery de manera segura y cómoda. Esta infraestructura mejorará la logística de transporte e integrará al entorno como un nuevo hito arquitectónico y un espacio público disfrutable para vecinos y turistas.

El Anillo La Pampa permitirá reducir a la mitad los tiempos de viaje, eliminará el riesgo de accidentes en cruces ferroviarios y revalorizará toda la zona al conectar puntos clave como Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación y el Parque Costero. Es un paso fundamental para lograr una ciudad más fluida, con mayor seguridad vial y una conexión real y moderna con el Río de la Plata.

