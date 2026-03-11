GYM – DANCING: Gimnasia con ritmos para mayores de 60, 70, 80 y más.

Practicar gimnasia bailando te saca el estrés y en segundos desaparece la preocupación y tristeza. Es por ello que te invito a mis clases donde harás gimnasia al compás de diferentes ritmos con música de todos los tiempos!!

Al finalizar les realizo masajes descontracturantes.

También gimnasia en sillas para personas con poca movilidad.

Cuba y Sucre – Belgrano

Para más información: 11 3436 0603.

