Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Formación en Astrología

#Astrología, #Cursos, #Cursos y Talleres, #Talleres
El Puente brinda formación en Astrología. Sus mitos y secretos.

Aprendés a: Leer Cartas Natales. Astrología Humanística. Leyes Universales.

Comunicate por Email: elpuentecentroastro@gmail.com o por WhatsApp: 11-2574-0203.

Para más información podés seguir en Instagram a: @elpuenteastro o visitar la Web: www.elpuenteastrologia.com

