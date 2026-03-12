En nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano), los vecinos manifiestan su preocupación por la cantidad de robos que suceden en la zona. Resumimos, a continuación, algunos de los comentarios recibidos durante el mes de febrero de 2026.

Robos a viviendas

“Desvalijaron una casa en Colegiales, por la madrugada. Ingresaron cortando las rejas. Sus ocupantes estaban de vacaciones”.

“A principios de febrero, entraron a robar en un edificio de Av. Balbín al 2300. Ya se realizó la denuncia. Es un departamento que estaba alquilado por booking y la policía está investigando. Son dos deptos por piso y una mujer alquiló el A y robaron el B”.

Preocupación por la cantidad de robos (Parte 2)

Detenidos

“El 28 de febrero, poco después del mediodía, hubo un robo en Manuel Ugarte y O’Higgins. El ladrón corrió para huir con el bolso robado a un señor, pero la policía lo atrapó”.

“El 25 de febrero, la policía detuvo a unos menores en Av. Cabildo y Av. Congreso”.

“El otro día a las 18 horas la policía detuvo a un menor en Gorostiaga y Arce, atrás del Solar de la Abadía”.

Controles

“El viernes 27 de febrero a las 19.30 horas, en Moldes al 1800, hicieron un control policial de motos. Esperemos que está presencia se realice en forma habitual, en diferentes ubicaciones y horarios, para poder tener mejor seguridad”.

Robo de cadenitas

“En Belgrano R, un sábado, le robaron una cadena de oro a una señora en la calle Juramento y Superi”.

“Dos delincuentes le arrancaron dos cadenas de oro a una vecina en La Pampa y Moldes el 25 de febrero a las 18:20 horas y huyeron corriendo por Moldes hacia José Hernández”.

“El 13 de febrero me arrancaron una cadenita de oro con una medalla, en Cabildo y Zabala. Era un chico joven con una señorita un poco más grande”.

Preocupación por la cantidad de robos (Parte 3)

Motochorros

“En la esquina de La Pampa y Moldes, siempre roban. A mí me robaron motochorros a las 5 de la tarde. Se suben a la vereda de Moldes que es más ancha”.

Robos de Celulares

“El otro día en 3 de febrero y Aguilar a las 20 horas, le robaron el celular a dos chicas que iban caminando”.

“Días atrás, en la esquina de Virrey Loreto y Ciudad de la Paz, le robaron un celular a un señor, a las 9:00 de la mañana”.

“No hay que usar el celular en la calle”.

“Lamentablemente hay que tener mucho cuidado y si hay algún llamado importante, entrar en algún negocio para poder atender”.

Robo de Bronces

“El fin de semana robaron la tapa de bronce del buzón de un edificio en Ciudad de La Paz y Virrey Arredondo. Desde que se instalaron dentro del Parque Ferroviario (especialmente en el galpón ubicado a la altura de Virrey Olaguer y vías del tren) y en los vagones de tren abandonados; se han incrementado en la zona los hechos de delincuencia y violencia. ¿Qué está esperando el GCBA para actuar?”.

“El fin de semana pasado, a la madrugada, se robaron el portero eléctrico en Virrey Olaguer y Feliú esquina Zapiola”.

“Ya no quedan bronces en los edificios”.

“En mi manzana, se robaron los bronces en el 2024, no quedó ni uno solo. También sustrajeron los medidores de agua”.

“Vivo en Virrey Arredondo entre Ciudad de la Paz y Cabildo. En toda la cuadra se robaron los bronces”.

“Hace años que roban bronces en el barrio. En mi edificio dos veces nos robaron las placas de la parte inferior de la puerta de entrada. El año pasado la manija de bronce. El problema es reiterado. Lo que tienen que investigar son los lugares donde lo revenden”.

“En mi casa, dos veces robaron la manija de la puerta y la chapita del correo”.

“No hay un edificio en todo Belgrano que no le hayan robado el portero de bronce”.

Preocupación por la cantidad de robos (Parte 4)

Robos a Comercios

“El lunes 02 de febrero a las 19.30 horas en Palpa y Ciudad de La Paz, un hombre forzó la puerta, la rompió para entrar a robar a un local que estaba cerrado. Justo pasó una vecina y no pudo concretar el robo”.

Robos a los Autos

“Me robaron la rueda del auto en la madrugada de un domingo en Virrey Olaguer y Feliú y Conde”.

“En la calle Roosevelt al 1600, entre Montañeses y Arribeños, robaron el estéreo de mi auto y en el proceso reventaron el marco del tablero y el cristal de la puerta delantera izquierda. Sucedió entre las 12:00 y las 6:00 AM”.

“El otro día vi una Kangoo con la ventana rota en Arcos y Aguilar”.

“Lamentablemente no se puede dejar el auto en la calle”.

“A la vuelta de Excursionistas, es moneda corriente ver vidrios rotos”.

“A mí me rompieron el vidrio del auto en Amenábar al 700”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Preocupación por la cantidad de robos”