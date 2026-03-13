El Centro Integral de Bienestar es un espacio profesional para liberar, ordenar, comprender y construir.

Acompañamiento psicológico individual y vincular.

Clases de Yoga Multinivel. Manejo del estrés. Bienestar físico y emocional.

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