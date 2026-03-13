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Y siguen chocando en la zona

Mar 13, 2026 #Autos, #Choque, #Choques, #Tránsito
Y siguen chocando en la zona

Pasó febrero y siguen chocando en la zona. Lamentablemente todos los meses se producen choques. Relatamos a continuación algunas colisiones ocurridas el mes pasado.-

  • 15 de febrero: Minutos antes de las 6 AM, chocaron dos vehículos en Saavedra, en la esquina de Ramallo y Conde. Un Chevrolet Corsa impactó de costado a una Renault Kangoo. En el Chevrolet Corsa, que terminó con el capot destrozado, circulaban un hombre y una mujer mayores de edad y tres menores. En tanto, en la Renault Kangoo que volcó, viajaban dos hombres mayores de edad. De las siete personas, cinco requirieron asistencia médica (cuatro adultos y una menor). Trasladaron a tres personas al Hospital (una adolescente de 15 años, una mujer de 22 años y un hombre de 33 años) por latigazo cervical; una lesión frecuente en choques de alta energía por el movimiento brusco del cuello. Mientras que a otros dos hombres los atendieron en el lugar.
  • 17 de febrero: Poco después de las 12.30 horas, un taxi chocó y se llevó puesto el semáforo de peatón en Ciudad de La Paz y Juana Azurduy. La Policía y Personal del SAME estaban en el lugar y el conductor no se quería bajar del auto.

Más choques

  • 20 de febrero: Poco después de las 17 horas chocaron tres autos y había una moto tirada en Bucarelli y Cullen, en Villa Urquiza. Es una esquina sin semáforo donde los autos suelen pasar a gran velocidad.
  • 21 de febrero: Por la madrugada en la esquina de Núñez y Cabildo, un vehículo chocó contra la baranda del camino peatonal del Metrobus. Aparentemente, se le metió uno de los caños en la rueda y eso hizo que pierda el control el conductor.
  • 26 de febrero: Un auto chocó contra el Metrobus en Cabildo y Roosevelt. Por suerte no hubo heridos.

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