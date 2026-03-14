Volvió el cine al barrio con el ciclo: “Estados Unidos bajo la mirada de Hollywood”. Este domingo 15 de marzo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Al Este del Paraíso en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1955, dirigida por Elia Kazan. Sinopsis: Trata sobre el joven Cal Trask (James Dean) que, mientras busca su propia identidad, compite con su hermano por el afecto del padre (Raymond Massey), un granjero extremadamente religioso, en una versión de la historia de Caín y Abel ambientada en la Norteamérica profunda de mediados del siglo XX.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

En distintos momentos a lo largo del tiempo, la industria del cine norteamericano puso el ojo, a veces más profundamente y a veces no tanto, sobre la propia historia de los Estados Unidos. Las películas que integran este ciclo que se realizará durante el mes de marzo, abordan temas tan distintos como los conflictos sindicales, la desigualdad social, la corrupción, etc. Así, pretendieron reflejar, más o menos autocríticamente según los casos, el modo de vida estadounidense. Como siempre, el juicio final sobre estos hechos, estuvo en manos del público.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Al Este del Paraíso en el Museo Sarmiento”