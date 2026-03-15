El 15 de marzo se celebra el Día Nacional de la Accesibilidad. Esto se debe a que en esa fecha, en el año 1994, se sancionó la Ley Nacional N°24.314 con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de todas las personas mejorando la autonomía personal y la calidad de vida en un entorno inclusivo. Con este día, se busca concientizar sobre la importancia de garantizar estrategias que permitan una verdadera inclusión.

La accesibilidad propone transformar los entornos para garantizar la participación sin barreras de todas las personas en la vida social, cultural, económica y educativa. Para que la accesibilidad sea efectiva, es necesario abordar las barreras presentes en los espacios físicos, el transporte, los medios de comunicación, las páginas web, entre otras.

Propuestas en el Día Nacional de la Accesibilidad

La Fundación Rumbos, una ONG que impulsa la accesibilidad a favor de un hábitat inclusivo, plantea algunas propuestas de accesibilidad para la ciudad de Buenos Aires:

Transporte

Es imprescindible asegurar la accesibilidad a los medios de transporte público, y brindar continuidad entre el itinerario peatonal y el móvil. Asimismo las empresas de transporte deben cumplir con la accesibilidad a la información y a las comunicaciones sobre la integralidad del servicio prestado (incluyendo recorridos, paradas próximas y paradas en las que se encuentra estacionado el vehículo) de forma visual y auditiva simultáneamente. También deben cumplir con la capacitación y concientización del personal sobre el trato adecuado a personas con discapacidad, y el correcto uso y mantenimiento de los mecanismos de accesibilidad existentes en la unidad.

Subtes

Hay que eliminar las barreras arquitectónicas existentes en las estaciones de la red de subterráneos de la ciudad. Garantizar mejoras en el sistema de reparación, y adecuado mantenimiento de las instalaciones destinadas a la accesibilidad, existentes. Se deben instrumentar medidas para mejorar el mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas.

Metrobús

Hay que asegurar el ingreso y egreso de las unidades a personas en situación de discapacidad, de manera segura y autónoma, mediante las siguientes adecuaciones:

Corregir altura de plataforma para que coincida con la altura del piso interior de las unidades. Asegurar aproximación de las unidades a dichas plataformas. Mejorar la señalización para que las personas con discapacidad visual puedan orientarse y desplazarse con autonomía y seguridad. Procurar que el chofer de la unidad asista a las personas en situación de discapacidad en el ingreso y egreso y a posicionarse de manera segura. Agrupar las paradas según recorridos en común a fin de evitar las grandes distancias entre paradas.

Ciclovías

Deben diseñar ciclovías que permitan un uso compartido entre bicicletas y otros vehículos de movilidad personal como silla de ruedas motorizadas y scooters, que manejan velocidades menos compatibles con la circulación peatonal en aceras. Estas ciclovías deberán tener anchos que permitan la circulación holgada de estos vehículos y un adelantamiento seguro. Además deberán estar físicamente separadas del tráfico vehicular por medio de cordones (segregadas/protegidas) y tener un único sentido de circulación (unidireccionales) de manera de minimizar accidentes.

Taxis/remises adaptados

No hay taxis ni remises accesibles. Los servicios de transporte adaptado privados que tienen rampa o plataforma elevadora tienen precios muy elevados.

Veredas

El estado actual de las veredas pone en peligro la integridad física de los peatones, cualquiera sea su condición. En el caso de adultos mayores y personas en situación de discapacidad, además del riesgo de tener un accidente en la vía pública, la falta de accesibilidad les dificulta el acceso al estudio, al trabajo, a relacionarse socialmente, entre tantos factores que hacen a una vida plena. Es necesario derogar la ley de veredas. La responsabilidad total debe ser del Estado en la construcción, mantenimiento y reparación de las veredas. Hay que eliminar la responsabilidad primaria del frentista ya que no es el principal causante de las roturas. Será responsable si se comprueba que la rotura fue causada estrictamente por él.

Obras: Es necesario garantizar la participación de ONGs de personas en situación de discapacidad a fin de que las obras se hagan de acuerdo a sus necesidades. Instrumentar medidas para que el mantenimiento de veredas, relevamiento y control de las obras se realice desde las comunas. Propiciar que las obras estén a cargo de cuadrillas municipales para evitar el negocio de las empresas tercerizadas. Asegurar la superficie continua entre vereda, vado y cruce peatonal en los itinerarios peatonales.

Baños públicos: Incorporar baños públicos accesibles para personas en situación de discapacidad en todo parque, plaza y recorrido o paseo con concurrencia de público. El baño debe incluir inodoro alto (50 cm medidos desde el piso al asiento), lavabo y cambiador para personas adultas.

Reclamos en el Día Nacional de la Accesibilidad

“En la estación Carranza del subte D no hay escalera mecánica ni ascensor en el último tramo. Para llevar bebés al jardín y para personas con discapacidad motriz es imposible. ¿Cómo puede ser?”.

“Salí del subte D en la estación Juramento y ninguna escalera mecánica funcionaba”.

“Envío foto de un auto estacionado en la rampa de Olleros y Zapata. Imposible cruzar con silla de ruedas y cochecitos de bebé. Una vergüenza. Hice la denuncia con otra foto en la que se ve la patente en el Gobierno de la Ciudad”.

“Una señora se cayó en pleno Cabildo y Mendoza, casi 20 minutos y todavía no llegó ninguna ambulancia. Las veredas son una vergüenza y sobre todo un peligro. Hay que caminar con mucho cuidado”.

En el Día Nacional de la Accesibilidad queríamos recordar que desde la Web (bacolaborativa.buenosaires.gob.ar) los vecinos pueden solicitar la reparación o construcción de una rampa de accesibilidad. También pueden realizar reclamos por restos de obra en vereda que impiden el paso; Obstrucción de calle o vereda por elementos fijos o móviles; Nivelación de tapa de empresa de servicio público en vereda; Ocupación indebida de la vereda/calzada por local comercial.

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