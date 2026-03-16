El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad con información de la ciudad autónoma de Buenos Aires se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. En este número: Convenio con PedidosYa y Rappi. Espectáculos. Derrumbe en Parque Patricios. Propiedades recuperadas. En Situación de Calle. Policiales. Cambios en la Gestión de la limpieza en Bs. As. El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Marzo 2026, se puede leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc15.pdf

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