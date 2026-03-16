Abrió la inscripción para los talleres artístico culturales del Programa Cultural en Barrios 2026. En abril comienza una nueva edición del programa en los 36 centros culturales de la Ciudad, con una oferta de más de 1000 talleres artístico culturales para vecinos de todas las edades.

Hasta el 31 de marzo todas las personas interesadas podrán inscribirse a los talleres artístico culturales que brinda el Ministerio de Cultura de la Ciudad a través del Programa Cultural en Barrios (PCB). Las propuestas comienzan en abril con más de 1000 opciones sin costo, diseñadas para fomentar la creatividad y el aprendizaje en los barrios porteños. La programación abarca disciplinas como música, danza, actuación, audiovisual y multimedia, artes visuales y diseño, e incluye actividades que van desde rock & roll y teatro shakesperiano hasta filosofía para pensar el mundo contemporáneo, ritmos árabes y caribeños, tejido y danzas urbanas, entre muchas otras.

El Programa Cultural en Barrios ofrece, desde hace 42 años, actividades de iniciación, formación y producción artística para niños, jóvenes y adultos. A más de 40 años de su creación, continúa vigente y en constante crecimiento, e invita a todos los vecinos a ser parte.

La oferta de talleres

El Centro Cultural Lino Enea Spilimbergo ubicado en Roque Pérez 3545 ofrece diferentes variedades de cursos. Para más información pueden enviar un Email (centroculturallinoeneaspilimbergo@buenosaires.gob.ar). En la página web del Programa Cultural en Barrios es posible conocer todos los talleres que se desarrollan en cada barrio y centro cultural. La inscripción se realiza de forma virtual a través de los formularios disponibles online.

Quienes estén interesados pueden buscar el centro cultural de su preferencia, ingresar al formulario correspondiente y completar sus datos (recibirán un correo electrónico oficial, desde el espacio, con la confirmación de la vacante). Para más información, escribir al E-mail de consulta (vecinosgops@buenosaires.gob.ar).

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