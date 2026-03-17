Donde hasta hace poco había un playón de estacionamiento, el Gobierno Porteño está construyendo un nuevo espacio verde en Colegiales. En Gral. E. Martínez y Concepción Arenal, junto al Mercado de Pulgas, comenzaron la obra de la Plaza Mercado de Pulgas. Un espacio público de encuentro al aire libre que tendrá 2.101 m². Está previsto que la obra se desarrolle durante aproximadamente 7 meses, finalizándola en el último trimestre del año.

El proyecto sumará superficie verde con vegetación incluyendo la plantación de 50 árboles

(jacarandá, fresno, pata de vaca, anacahuita y yerba de bugre). Además, la instalación de nuevas luminarias LED que permitirán mejorar la iluminación y así ayudarán a reforzar la seguridad de la zona.

En armonía con las formas de la estructura del tradicional Mercado de Pulgas, la nueva plaza incluirá grandes pérgolas metálicas que crearán superficies de sombra vegetada, pensadas para generar entornos frescos (un refugio climático en días de altas temperaturas) y para incentivar la permanencia en el espacio público al aire libre.

La obra prevé la nivelación de bocacalles y el ensanche de veredas, con senderos accesibles que permitirán mejorar la conectividad peatonal y vincular el mercado y la nueva plaza con los espacios verdes ya existentes en la zona. Vale destacar que en sus alrededores están la Plaza Mafalda y la Plaza Clemente por lo que esta intervención permitirá configurar un amplio corredor verde y mejorar la circulación peatonal. La nueva plaza beneficiará de manera directa a cerca de 70.000 vecinos, pero también a miles de visitantes, turistas y a quienes trabajan regularmente en la zona.

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