Se colocaron nuevos bancos en el Parque Saavedra. Las nuevas instalaciones ubicadas en distintos sectores del parque tienen respaldo y los individuales cuentan con apoyabrazos. El criterio no es solo renovación de mobiliario, sino mejorar la accesibilidad e inclusión. Los apoyabrazos permiten que personas mayores o con movilidad reducida puedan sentarse y levantarse con mayor facilidad. El respaldo mejora la calidad del descanso. La ubicación acompaña los recorridos peatonales, pensando en quienes necesitan hacer una pausa durante sus paseos.

Opinión de los vecinos

Algunos vecinos que vieron esta novedad en una publicación que hicimos en nuestro Intagram (@mibelgrano) opinaron al respecto:

No me gustan estos bancos, son mucho mejores los que hay en Puerto Madero.

¡Qué bueno que piensen en la tercera edad! ¡Felicitaciones!

Qué diseño feo que tienen. Podrían haber puesto algo mucho mejor.

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