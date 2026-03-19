Recientemente, se sumó una nueva obra en el Museo Yrurtia (O’Higgins 2390, barrio de Belgrano). Se trata de una obra inédita, un óleo de la artista Lía Correa Morales (pintora y mujer de Rogelio Yrurtia). La pieza llega al Museo, a través de la donación realizada por Rosa Lía Espinosa Viale.

La obra fue pintada por Correa Morales en un momento de especial sensibilidad: a un año del fallecimiento de su esposo, cuya casa compartida es hoy sede del Museo. La pieza presenta un grupo de flores organizadas en pares cromáticos sobre un fondo gris despojado, donde una séptima flor rosada parece a punto de caer, otorgando un ritmo único a la escena.

Más allá del hecho pictórico, la obra lleva consigo un testimonio íntimo. Fue un obsequio que la artista realizó en 1965 a los padres de la donante con motivo de sus bodas de plata. La dedicatoria original, firmada por la propia Lía, confirma el lazo inquebrantable que la unió a la familia Espinosa Viale a lo largo de las décadas. Allí escribió: “Para mi ahijado Tito y Rosita Espinosa Viale, en el día de sus bodas de plata con mi cariño grande, Lía, 27 de febrero de 1965”.

Esta nueva obra en el Museo Yrurtia se está exhibiendo desde el 01 de marzo. El público puede conocer en vivo y directo esta pieza en la sala “Las mujeres en el arte”. El Museo se puede visitar de miércoles a viernes, de 10 a 18 horas y los sábados y domingos de 11 a 19 horas. Para más información, pueden ingresar a la web del Museo Casa de Yrurtia (museoyrurtia.cultura.gob.ar).

Lía y Rogelio: protagonistas del arte argentino

Lía Correa Morales fue una de las artistas más relevantes del arte argentino en las primeras décadas del siglo XX. Hija del reconocido escultor Lucio Correa Morales y de Elina González Acha, pintora, geógrafa y escritora, y esposa de Rogelio.Junto con Rogelio legaron al Estado su casa, convertida en Museo Nacional desde 1949 y donde se puede apreciar no solo el mobiliario y la biblioteca sino sobre todo una colección de esculturas de gran escala. Algunas de ellas forman parte de estudios previos a la elaboración de los grandes monumentos públicos de Yrurtia.

Hijo de inmigrantes vascos, Yrurtia manifestó una temprana inclinación por las artes plásticas. Inició su formación en 1898 en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, bajo la tutela de Lucio

Correa Morales, quien años más tarde se convertiría en su suegro. Con apenas 19 años, una beca estatal lo llevó a Francia, donde entabló contacto con el célebre Auguste Rodin.

Sus obras

Su primera gran obra fue “Las pecadoras”, que recibió el reconocimiento internacional en el Salón de París, entre otros. A su regreso, se convirtió en el escultor de la fisonomía porteña. El Estado argentino le confió monumentos icónicos que hoy definen el paisaje de Buenos Aires, tales como el grupo escultórico Canto al Trabajo (1922), el Monumento al Coronel Dorrego y el Mausoleo de Bernardino Rivadavia.

Por su parte, Lía desafió un entorno artístico hostil para las mujeres y logró una destacada presencia en exposiciones nacionales e internacionales. Si bien brilló en el retrato y la naturaleza

muerta, su audacia la llevó a incursionar en el desnudo.

Su rol fue más allá de la pintura: en 1950, asumió la dirección del Museo, convirtiéndose en una pionera en la conducción de instituciones culturales en el país. El Museo Casa de Yrurtia cuenta hoy con una pieza desconocida de la artista en su colección, además de pinturas, bocetos, dibujos, grabados y monocopias.

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