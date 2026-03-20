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La vicejefa de Gobierno en Núñez

Mar 20, 2026 #Núñez, #Reunión de vecinos
La vicejefa de Gobierno en Núñez

El próximo miércoles 25 de marzo de 2026 a las 17.45 horas, habrá una reunión de vecinos con la vicejefa de Gobierno en Núñez. El objetivo del encuentro es charlar y que los vecinos puedan acercar sus inquietudes. Para participar de la reunión hay que inscribirse haciendo un clic aquí.

Clara Muzzio es abogada (UBA) y Magister en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés). Tras su paso como Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires, fue electa como Vicejefa de Gobierno acompañando a Jorge Macri. Además de ser Vicejefa, es presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Los vecinos pueden contactarla por Email a las siguientes direcciones: claram@buenosaires.gob.ar / vicejefatura@buenosaires.gob.ar

Misiones y funciones de la Vicejefatura de Gobierno

  • Diseñar e implementar políticas públicas que produzcan cambios que mejoren y protejan la vida humana en la Ciudad de Buenos Aires.
  • Coordinar el diálogo social y las relaciones con instituciones, organizaciones públicas y privadas.
  • Diseñar e implementar políticas referidas a las personas con discapacidad.
  • Diseñar políticas vinculadas al ambiente.
  • Diseñar e implementar políticas referidas a la niñez y a la juventud.
  • Atender las políticas de sanidad animal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Entender la planificación, formulación, implementación y ejecución de programas, proyectos y actividades referidas al desarrollo social, cultural, de educación y salud, en coordinación con otros Ministerios.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La vicejefa de Gobierno en Núñez”

  • Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
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