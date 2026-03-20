El próximo miércoles 25 de marzo de 2026 a las 17.45 horas, habrá una reunión de vecinos con la vicejefa de Gobierno en Núñez. El objetivo del encuentro es charlar y que los vecinos puedan acercar sus inquietudes. Para participar de la reunión hay que inscribirse haciendo un clic aquí.
Clara Muzzio es abogada (UBA) y Magister en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés). Tras su paso como Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires, fue electa como Vicejefa de Gobierno acompañando a Jorge Macri. Además de ser Vicejefa, es presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Los vecinos pueden contactarla por Email a las siguientes direcciones: claram@buenosaires.gob.ar / vicejefatura@buenosaires.gob.ar
Misiones y funciones de la Vicejefatura de Gobierno
- Diseñar e implementar políticas públicas que produzcan cambios que mejoren y protejan la vida humana en la Ciudad de Buenos Aires.
- Coordinar el diálogo social y las relaciones con instituciones, organizaciones públicas y privadas.
- Diseñar e implementar políticas referidas a las personas con discapacidad.
- Diseñar políticas vinculadas al ambiente.
- Diseñar e implementar políticas referidas a la niñez y a la juventud.
- Atender las políticas de sanidad animal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Entender la planificación, formulación, implementación y ejecución de programas, proyectos y actividades referidas al desarrollo social, cultural, de educación y salud, en coordinación con otros Ministerios.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “La vicejefa de Gobierno en Núñez”
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