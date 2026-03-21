Volvió el cine al barrio con el ciclo: “Estados Unidos bajo la mirada de Hollywood”. Este domingo 22 de marzo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Tarde de perros en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1975, dirigida por Sidney Lumet. Sinopsis: Un par de delincuentes de poca monta (Al Pacino y John Cazale) deciden atracar la sucursal de un banco de Brooklyn. Sin embargo, debido a su inexperiencia, el robo, que había sido planeado para ser ejecutado en apenas diez minutos, se convierte en una trampa para los atracadores y en un espectáculo para la televisión en directo.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

En distintos momentos a lo largo del tiempo, la industria del cine norteamericano puso el ojo, a veces más profundamente y a veces no tanto, sobre la propia historia de los Estados Unidos. Las películas que integran este ciclo que se realizará durante el mes de marzo, abordan temas tan distintos como los conflictos sindicales, la desigualdad social, la corrupción, etc. Así, pretendieron reflejar, más o menos autocríticamente según los casos, el modo de vida estadounidense. Como siempre, el juicio final sobre estos hechos, estuvo en manos del público.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Tarde de perros en el Museo Sarmiento”