La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones que tenían antecedentes. En una recorrida preventiva, personal de la Comisaría Vecinal 13 A observó a dos sujetos merodeando por autos estacionados en Virrey Loreto al 2000. Ante ello, los efectivos detuvieron a ambos, uno a los pocos metros, y al otro a la vuelta, sobre O’Higgins al 1500. Uno de ellos, antes de ser interceptado, se desprendió de una mochila, en cuyo interior había un destornillador y una computadora de automóvil Ecu.

En una recorrida por los alrededores, los oficiales detectaron a una Toyota SW4 estacionada con el vidrio de la ventanilla de esquina trasera derecha destruido y la instalación eléctrica violentada. Los detenidos, uno de 24 años con antecedentes por encubrimiento agravado (18/12/25 y 12/01/26) y el otro de 17, quedaron a disposición de la justicia. Al menor lo trasladaron al Instituto Inchausti.

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