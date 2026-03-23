El próximo jueves 26 de marzo de 2026 a las 17.15 horas en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455, se realizará una reunión con vecinos sobre seguridad. La propuesta del encuentro es contar lo que está haciendo el Gobierno Porteño para que la ciudad sea cada vez más segura. Además, los vecinos podrán plantear sus inquietudes y propuestas. Participará de la reunión, Ruth Landerreche, subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Asuntos Interjurisdiccionales e Internacionales en el Ministerio de Seguridad. Los que quieran participar del encuentro, pueden anotarse haciendo un cli aquí.

Sobre Ruth Landerreche

Es Licenciada en Relaciones Públicas (USAL), diplomada en Admin. y Gestión de Políticas Públicas (UdeSA). Entre 2019 y 2024 fue DG de Articulación Comunal y Participación Ciudadana en Comisarías en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Desde diciembre de 2024 se desempeñó como Subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima y a partir de junio de 2025 se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Asuntos Interjurisdiccionales e Internacionales en Seguridad. Quienes quieran comunicarse con ella, pueden escribirle al Email: ruthlanderreche@buenosaires.gob.ar

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