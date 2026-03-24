Los vecinos nos enviaron fotos para mostrar dos demoliciones en Belgrano.
Demolición 1
Otra casa en pleno Belgrano R que van a demoler (Washington al 2000). Uno de los
pocos pulmones que quedan. Qué pena. Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron:
- “Es tremendo lo que están haciendo con el barrio, dan ganas de llorar”. “Me encantaría que no la derriben, pero no soy quien para objetar lo que decidan sus dueños. Es una propiedad privada. Si no quieren su demolición, tendrían que comprarla”. “Son casas qué ya no son prácticas y cuyo mantenimiento es caro”. “No es una casa de mucho valor arquitectónico. Ojalá alguien la pueda comprar y arreglar”. “Están cambiando la identidad de los barrios, siempre dijeron que había que mantener la historia. Nos están ocultando el sol. ¡Basta de demoler!”.
- “Paso todos los días por la puerta, una pena. Todo se va, todo destruyen. Hay nuevos vecinos sin identidad
Belgranense, que solo les interesa el negocio inmobiliario”.
Demolición 2
Crámer y Olazábal, otra casa antigua que la van a demoler para hacer un edificio. Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano), opinaron:
- “Pronto no va a quedar ni una casa en pie”.
- “Cada vez hay más edificios. Todos negocios inmobiliarios. Que inauguren plazas y escuelas”.
- “Mucha modernización, pero las cloacas son del mismo diámetro que hace 100 años”.
- “Van a Europa y se maravillan de las construcciones de época, pero para acá las tiran abajo”.
- “Si tanta nostalgia les dan las casas viejas, se tienen que mudar a otro barrio donde no permitan construir en altura”.
- “Muchos creen que esto es progreso y no es así, es destruir el patrimonio”.
- “Cada vez más torres, más ruido, más mugre y más tránsito”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Dos demoliciones en Belgrano”
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