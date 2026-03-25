Dos hombres fueron detenidos en el Barrio Chino. Transportaban drogas sintéticas y marihuana listas para su comercialización en la vía pública. El procedimiento lo realizaron oficiales de la Comisaría Vecinal 13A en la intersección de Mendoza y el bajo viaducto del Ferrocarril Mitre. Un oficial que realizaba tareas de prevención observó a dos hombres que se acercaron entre sí y realizaron un intercambio tipo “pasamanos”. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar, pero los interceptaron de inmediato.

Durante la identificación y ante la presencia de testigos, los oficiales secuestraron del bolso de uno de los hombres 37 frascos plásticos con flores de marihuana, con un peso total de 241,8 gramos, 50 pastillas de éxtasis y dos teléfonos celulares. Tras la consulta con la Unidad de Flagrancia Norte, se dispuso el secuestro de la droga, la detención de los dos imputados y labrar actas correspondientes por infracción a la Ley 23.737 de drogas.

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