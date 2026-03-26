Hoy se cumplen siete años sin barrera en Mendoza. El 26 de marzo de 2019, se reabrió sin barrera la calle Mendoza que había sido cerrada por las obras del Viaducto Mitre. La de Mendoza es una de las ocho barreras que se eliminaron, y además se abrieron otras cuatro calles (Echeverría, Roosevelt, Virrey del Pino y José Hernández). Con la eliminación de la barrera en Mendoza, la situación mejoró sustancialmente, aunque por el espectacular crecimiento del Barrio Chino y del parque automotor en la zona, sigue habiendo un gran flujo de tránsito.

Cuando estaba la barrera, en Mendoza al 1800 había un importante caos vehicular. Los vecinos estaban sometidos a un permanente sonar de bocinas y motores, y no podían ni acceder ni salir con rapidez de las cocheras de sus edificios. La barrera se cerraba con demasiada anticipación y esto provocaba un tapón insalvable para los vehículos y colectivos en la esquina de Mendoza y 11 de septiembre, con intervalos de espera de hasta 15 minutos. El nivel de ruido era tremendo.

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