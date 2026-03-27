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Auto quemado en Moldes

Mar 27, 2026 #auto, #Auto quemado, #Correo de Lectores
Auto quemado en Moldes

Una vecina se comunicó con Mi Belgrano para informar lo siguiente: «Sigue abandonado el auto quemado en Moldes y Virrey Olaguer y Feliú. Hay que tener cuidado porque se está desarmando y hoy al querer tirar la basura y pasar por ahí me corté el pie. Llamé al 147 y me dijeron que solicite la remoción del vehículo por la web, lo cual ya hice».

Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:

  • «No necesariamente está abandonado, si está quemado puede estar esperando a que el seguro accione y eso tarda. Y probablemente no tenga donde llevarlo el dueño».
  • «Vi a un señor y un joven sacando cosas del auto. Seguramente estarán esperando al seguro».

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