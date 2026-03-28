Una fuerte explosión seguida de un incendio de magnitud se produjo en la noche del viernes 27 de marzo de 2026 en una obra en construcción ubicada en Soldado de la Independencia y Zabala. El estruendo fue tan potente que se escuchó a varias cuadras a la redonda, provocando la rotura de vidrios en edificios linderos y una lógica conmoción en los vecinos de la zona.
La versión más fuerte que manejan los equipos de emergencia en el lugar es una fuga de gas masiva combinada con un desperfecto eléctrico en la planta baja de la construcción. El fuego tomó rápidamente materiales inflamables (madera y plásticos) propios de la obra.
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