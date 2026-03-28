Volvió el cine al barrio con el ciclo: “Estados Unidos bajo la mirada de Hollywood”. Este domingo 29 de marzo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Todos los hombres del presidente en el Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1976, dirigida por Alan Pakula. Sinopsis: En 1972 dos jóvenes periodistas del diario The Washington Post, Bob Woodward (Robert Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman), comienzan a investigar lo que parece ser un simple allanamiento del cuartel general del Partido Demócrata en Washington. Pero sus descubrimientos desencadenarán el llamado ‘caso Watergate’, que terminó provocando la dimisión del presidente Richard Nixon.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

En distintos momentos a lo largo del tiempo, la industria del cine norteamericano puso el ojo, a veces más profundamente y a veces no tanto, sobre la propia historia de los Estados Unidos. Las películas que integran este ciclo que se realizará durante el mes de marzo, abordan temas tan distintos como los conflictos sindicales, la desigualdad social, la corrupción, etc. Así, pretendieron reflejar, más o menos autocríticamente según los casos, el modo de vida estadounidense. Como siempre, el juicio final sobre estos hechos, estuvo en manos del público.

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