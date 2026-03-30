El pasado sábado 27 de marzo de 2026 hubo un detenido en el recital de AC/DC realizado en el estadio Monumental. La detención se produjo por una estafa. Un damnificado denunció que coordinó con un hombre por la red social Facebook la compra de entradas, pero al intentar ingresar, el sistema rechazó los tickets por ser apócrifos, tras lo cual el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19, a cargo del Dr. Diego Slupski, dispuso la detención del imputado. Por su parte, se realizaron otras 43 actas contravencionales, por “usar indebidamente el espacio público”, por “ingresar sin entrada», por “ensuciar bienes” y “suministrar o guardar bebidas alcohólicas”.

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