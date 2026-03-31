Se realizará la subasta de un predio en Colegiales. Está ubicado en Avenida Elcano y Enrique Martínez. Allí, hasta marzo de 2023 funcionó un hipermercado (desde entonces está vacío). El precio de referencia es de US$28 millones y el mejor postor se quedará con el lugar. Por ese terreno de más de 5.000 m², hay alrededor de 15 desarrolladores interesados. Tienen plazo hasta el día de hoy, 31 de marzo de 2026, para presentar sus ofertas en sobre cerrado. El terreno pertenece a la empresa Spazios desde el año 2022. Allí se pueden construir hasta cuatro pisos. La superficie total edificable alcanza los 40.000 m² incluyendo cocheras, que ya están construidas por el supermercado que operaba allí.



Hace unos años, el sábado 09 de septiembre de 2023, una gran cantidad de vecinos se manifestaron en la esquina de Av. Elcano y Gral. Enrique Martínez para decirle NO a la construcción de torres en aquel predio.

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