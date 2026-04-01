En la mañana de este miércoles 01 de abril de 2026, un hombre mayor de edad murió calcinado en su cama tras producirse un incendio en un departamento del segundo piso de un edificio ubicado en Quesada al 2300, en el barrio de Núñez. El fuego se inició en un dormitorio de 2 por 4 metros y casi 3 de alto. La víctima fue encontrada entre los restos del ambiente afectado. Al inmueble arribaron varios móviles del SAME, cuyo operativo fue coordinado por el Alberto Crescenti. Por su parte los Bomberos de la Ciudad, luego de realizar la evacuación del edificio, pudieron controlar el fuego. La zona quedó cortada al tránsito vehicular.

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