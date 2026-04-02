La memoria colectiva del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas en el Barrio de Núñez. Dentro del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur invita a conocer la geografía, la flora y la fauna de las Islas así como su historia político-cultural, en el marco del reclamo de soberanía. Se inauguró el día 10 de junio de 2014, fecha la cual se conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas, Islas y Sector Antártico. Fue construido respetando las características de los museos modernos, interactivos y educativos. Cuenta con el claro propósito de rendir homenaje a los argentinos que entregaron sus vidas en defensa de las Islas.

En la Planta Baja está la Sala Prólogo. En su interior, una película proyectada en 360° sintetiza todo el contenido del Museo. Por fuera una línea de tiempo narra los sucesos históricos de Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida desde 1494 hasta la fecha.

El recorrido del Museo dividido en 4 ejes temáticos

¿Qué hay en Malvinas? (Planta baja y primera parte del primer piso): Están todos los argumentos geográficos de soberanía. Incluyen las descripciones de la flora y fauna de Malvinas, su importancia geopolítica así como los recursos naturales que se encuentran en el mar circundante en el Atlántico Sur. Esta sección termina con una muestra permanente dedicada exclusivamente al Sector Antártico Argentino.

Están todos los argumentos geográficos de soberanía. Incluyen las descripciones de la flora y fauna de Malvinas, su importancia geopolítica así como los recursos naturales que se encuentran en el mar circundante en el Atlántico Sur. Esta sección termina con una muestra permanente dedicada exclusivamente al Sector Antártico Argentino. ¿Por qué las Malvinas son argentinas? (Segunda parte del primer piso): Aquí comienza el recorrido histórico del Museo, en donde se exponen los argumentos históricos y jurídicos de soberanía desde el período colonial (1494-1810), las administraciones argentinas en Malvinas (1810-1832) y el largo recorrido de reclamo diplomático y pacífico de soberanía una vez consumada la usurpación británica de las Islas en 1833 hasta la guerra de Malvinas en 1982.

Aquí comienza el recorrido histórico del Museo, en donde se exponen los argumentos históricos y jurídicos de soberanía desde el período colonial (1494-1810), las administraciones argentinas en Malvinas (1810-1832) y el largo recorrido de reclamo diplomático y pacífico de soberanía una vez consumada la usurpación británica de las Islas en 1833 hasta la guerra de Malvinas en 1982. La guerra de Malvinas (Segunda parte del primer piso y parte del segundo piso): Al final del primer piso se proyecta una película llamada “Las tres plazas” que manifiesta el contexto histórico de la guerra de Malvinas. Entrado en el segundo piso la sala de La vida en la guerra, contiene una muestra museológica que se compone de objetos donados por excombatientes que buscan reflejar las condiciones en las cuales vivieron el conflicto bélico.

Al final del primer piso se proyecta una película llamada “Las tres plazas” que manifiesta el contexto histórico de la guerra de Malvinas. Entrado en el segundo piso la sala de La vida en la guerra, contiene una muestra museológica que se compone de objetos donados por excombatientes que buscan reflejar las condiciones en las cuales vivieron el conflicto bélico. Posguerra y Democracia (Segunda parte del segundo piso): En el final del recorrido los visitantes podrán encontrarse con el relato histórico de lo sucedido luego del conflicto bélico. La elaboración del Informe Rattenbach así como las vicisitudes de los excombatientes, quienes pasaron del olvido al justo reconocimiento. Esta parte refiere también a la actualidad de la causa Malvinas en un intento de reflexión acerca de los desafíos que tenemos hoy en día como Nación a la hora de continuar con el reclamo de soberanía entendiendo la Causa Malvinas como una Causa nacional, regional y global.

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