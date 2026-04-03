El Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri, decidió hacer cambios en la Gestión de la limpieza. A partir de ahora, la Secretaría de Higiene pasó a depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Gabriel Sánchez Zinny. El objetivo es abordar específicamente la mejora de los sistemas de limpieza en la ciudad, un tema que el Jefe de Gobierno definió como prioritario en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura. Y darle más peso operativo colocando el área directamente bajo la Jefatura de Gabinete.

El nuevo responsable del área será Matías Lanusse, quien se desempeña como Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control y es un dirigente histórico de la Gestión del PRO en la ciudad.

Opinión de los vecinos

Algunos vecinos que leyeron esta novedad, se expresaron a través de las redes sociales:

“Los cambios en un organigrama no mejoran nada. Da mucha tristeza ver la mugre de muchos barrios de CABA, especialmente los domingos, por culpa de vecinos irresponsables”.

“Haría falta una policía municipal, las 24 horas, otra solución no veo. Que hagan respetar los horarios en que se debe sacar la basura”.

“Ojo con los barrenderos que también aportan a la mugre. Pasan, pero rara vez se preocupan por juntar o emprolijar la basura tirada alrededor de los contenedores”.

“Hagan algo con las ratas. Es asqueroso verlas pasear y es peligroso por las enfermedades que transmiten”.

“Espero que eso incluya, la mejora de los contenedores de residuos. También que los recolectores de basura, no dejen todo tirado alrededor de los contenedores”.

“El problema también está en los camiones que levantan el contenedor y lo dejan en cualquier lado (En el medio de la calle, muy separados de la vereda, sobre sendas peatonales, torcidos, etc)”.

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