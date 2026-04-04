Ya salió el diario Mi Belgrano de Abril de 2026 y lo podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano238.pdf

Novedades de esta edición

¿Dónde se puede estacionar?: Pág. 02.

Escuela libre de celulares: Pág. 03.

Las Islas Malvinas en Núñez: Pag. 04.

La calle Gustavo Cerati: Pág. 05.

Quejas por el servicio del subte: Pág. 06.

Menos casas y más edificios: Pág. 09.

Ruidos en el Parque Colegiales: Pág. 10.

Una manzana de Coghlan: Pág. 11.

Veredas en mal estado: Pág. 12.

El Parque Ferroviario Villa Urquiza: Pág. 13.

Aniversario de Núñez y Saavedra: Pág. 14.

Robos: Pág. 15.

Si todavía no la leíste, la edición de marzo del diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad que contiene información de la ciudad la podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc15.pdf

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