El viernes 03 de abril de 2026 por la madrugada, en el barrio de Belgrano, detuvieron a un delincuente con 23 antecedentes. Una oficial de la Comisaría Comunal 13 C, que se encontraba de servicio en Roosevelt al 3000, fue alertada por un vecino sobre un hombre que intentaba ingresar por la fuerza a un supermercado cerrado, ubicado a pocos metros. El hombre de 46 años intentó escapar por la calle Roosevelt. Tras una persecución a pie, alcanzaron y redujeron al ladrón. En el local, la policía constató daños en la puerta de acceso, compatibles con un intento de ingreso violento, por lo que se implantó una consigna policial hasta la llegada de un responsable del establecimiento.

Intervino en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, quien dispuso la detención del imputado y labrar actas caratuladas como tentativa de robo. El detenido registraba 23 antecedentes: 5 por robo, 12 por hurto, 3 por tentativa de robo y otros 3 por lesiones, resistencia a la autoridad y acoso callejero.

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