Hay un proyecto presentado en la Legislatura Porteña proponiendo el cambio de denominación de la calle Leopoldo Basavilbaso por la de Gustavo Cerati en el barrio de Belgrano, en su extensión entre Avenida Monroe y Avenida Presidente Figueroa Alcorta en el barrio de Belgrano. Cabe destacar que cumple con la normativa existente ya que han pasado más de 10 años desde su fallecimiento. Cerati vivió en Av. Figueroa Alcorta y Basavilbaso desde mayo de 1989 hasta diciembre de 1997.

El proyecto tiene como objetivo rendir un merecido homenaje a una de las figuras más destacadas y queridas de la música argentina. Gustavo Cerati, nació el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires. No solo fue un talentoso músico y compositor, sino también un ícono cultural cuyo legado trasciende generaciones y fronteras. Como líder y vocalista de la legendaria banda Soda Stereo, Cerati revolucionó la escena del rock en español en América Latina durante los años 80 y 90. Con Soda Stereo, Cerati no solo alcanzó la fama, sino que también contribuyó a expandir el alcance del rock en español a nivel global, siendo la primera banda latina en realizar giras internacionales de gran magnitud. Álbumes como Signos (1986), Doble Vida (1988) y Canción Animal (1990) marcaron hitos en la historia de la música, con canciones que se convirtieron en himnos para varias generaciones.

Sobre Cerati

Su carrera como solista, iniciada tras la disolución de Soda Stereo en 1997, también fue destacada por la innovación y la búsqueda constante de nuevos sonidos. Álbumes como Bocanada (1999), Siempre es Hoy (2002) y Ahí Vamos (2006) le valieron numerosos premios y el reconocimiento tanto del público como de la crítica especializada. Gustavo Cerati, en su carrera, vendió más de siete millones de discos y ganó numerosos premios, entre ellos Grammy Latino, MTV, Konex y Gardel. En 2012, la versión argentina de la revista Rolling Stone lo posicionó en el séptimo lugar de los cien mejores guitarristas del rock argentino. En 2023, la revista Billboard lo ubicó en el puesto número 33 de los 50 mejores cantantes de rock de todos los tiempos, mientras que la revista estadounidense Rolling Stone lo clasificó en el puesto 230 en su lista de los 250 mejores guitarristas de todos los tiempos.

Soda Stereo. La banda se inició en Belgrano, en la zona conocida como “Barrio River”. En sus comienzos, ensayaban en una de las habitaciones de la casa donde vivía la familia Alberti, ubicada en Victorino de la Plaza y Barilari, a unas pocas cuadras de Basivilbaso. En el año 2018, se descubrió una placa en la casa donde nació la banda. Cerati también vivió en un barrio de la Comuna 12, a comienzos del año 2000, en una casa ubicada en Av. Congreso al 3700, en Coghlan.

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